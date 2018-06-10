Erdoğan Demirören'a veda günü... Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi.
Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Demirören için Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Öte yandan, Demirören'in tabutunun üzerine 2. Mahmut döneminden kalma Kabe Kapısı örtüsü serildi. Başbakan Yıldırım cenaze törenine katılmak için Fatih Camisi'ne geldi. Yıldırım kısa bir açıklama yaptı, Erdoğan'ın törene katılamayacağını belirtti
Erdoğan Demirören'a veda günü... Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi.
Etiketler: Fatih Camisi , Arzuhan Doğan Yalçındağ , Zincirlikuyu Mezarlığı , Demirören Holding , Recep Tayyip Erdoğan , yönetim kurulu , İstanbul , Türkiye , Erdoğan Demirören
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