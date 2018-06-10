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son yolculuğuna uğurlandı

ve Hürriyet Başkanı , son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Demirören için ’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Demirören, ’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Öte yandan, Demirören'in tabutunun üzerine 2. Mahmut döneminden kalma Kabe Kapısı örtüsü serildi. Başbakan Yıldırım cenaze törenine katılmak için Fatih Camisi'ne geldi. Yıldırım kısa bir açıklama yaptı, Erdoğan'ın törene katılamayacağını belirtti



'a veda günü... ve Hürriyet Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi.
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  • 10 Haziran 2018, Pazar 11:24
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