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'nde hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar

Müslüman aleminin en kutsal gecelerinden birisi olan ve dualarla eda edilen Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek. Peki bu önemli akşamda Mübarek Kadir Gecesi'nde hangi dualar edilir? Ramazan ayını ibadetler ile geçiren binlerce mümin Kadir Gecesi için duaların neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

Kadir Gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler
İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan de Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece (yarın) idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de ""nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."
(Kadir Suresi 1-5)


​KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDELİM?

Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:
"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1).

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILABİLİRİZ?

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirebiliriz.

KADİR GECESİ MESAJLARI

​Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1) Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 10:07
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