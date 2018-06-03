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'de bir daha!

’nin tarafından adaylığı düşürülen milletvekili birinci sıra adayı yerine listeye konulan diğer aday sını sundu.

İyi Partide bir istifa daha!

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarafından adaylığı düşürülen 'ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen 'ın milletvekilli adaylığından ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çakırlar'ın istifa dilekçesini 'na sunduğu kaydedildi.

Çakırlar, YSK tarafından milletvekilliği adaylığı yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürülen Mehmet Akalın'ın yerine aday olarak gösterilmişti.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 11:58
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