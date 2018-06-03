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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan 'bu iş bitti' demişti! Tek tek durduruldular

Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

'nin dört bir tarafını dolaşarak çalışmalarını sürdüren Erdoğan, harita ile gittiği illeri işaretliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

24 Haziran leri için mitingler yapan Erdoğan'ın oldukça uzun bir yol haritası var.

GİTTİĞİ ŞEHİRLERİ TAKİP EDİYOR
Erdoğan önceki gün ve 'a gelerek vatandaşlara hitap etti. Coşkulu mitingler öncesi Cumhurbaşkanı, kaldığı tırın içinde asılı olan haritadan, gittiği şehirleri ediyor.

RAPTİYEYLE İŞARETLEDİ
Aksaray'a geldiği zaman yine haritayla meşgul olan Erdoğan, gittiği şehrin üzerini raptiyeyle işaretledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yi karış karış gezerek çok sayıda vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 11:42
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