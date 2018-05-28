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İP'ten etti

'de lar ardı ardına geliyor. Partinin gençlik kolları başkanı Osman Ertürk Özel ve bazı illerdeki yöneticileri ile adaylar arasında son dönemde yaşanan istifalara bir yenisi daha elendi. İp'in Kurucu Üyesi ve üyesi de istifa ettiğini duyurdu.

Ruhat Mengi İPten istifa etti

Bazı çevrelerin gazlamasıyla, bir meydanlara inen 'nin balonu çabuk sönüyor, partiyi tek eden edene. Partide bir haberi de 'den geldi. Mengi, İyi Parti Kurucu Üyeliği ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Mengi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime, halkima karşi sadakatsizlik olacaktı." dedi.

Mengi istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.


Mengi'nin sosyal medya hesabından CHP'nin adayı İnce hakkında yaptığı yorumlar ise dikkat çekti. Görenlerin aklına "Acaba İnce'yi mi destekleyecek?" sorusu geldi.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 15:19
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