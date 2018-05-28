Bazı çevrelerin gazlamasıyla, bir meydanlara inen İyi Parti'nin balonu çabuk sönüyor, partiyi tek eden edene. Partide bir istifa haberi de Ruhat Mengi'den geldi. Mengi, İyi Parti Kurucu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Mengi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime, halkima karşi sadakatsizlik olacaktı." dedi.

Mengi istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.



Mengi'nin sosyal medya hesabından CHP'nin adayı İnce hakkında yaptığı yorumlar ise dikkat çekti. Görenlerin aklına "Acaba İnce'yi mi destekleyecek?" sorusu geldi.