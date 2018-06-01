Kobani bahanesiyle katliam çağrısı yapan ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener oy uğruna teröre kapı aralıyor. 6-8 Ekim 2014'te 'Kobani' bahanesiyle çıkarılan olayların fitilini ateşleyen ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye genelinde patlak veren terör olaylarında çok sayıda 50 kişinin ölümüne neden olan Demirtaş Edirne Cezaevi'nde bulunuyor.

TAHLİYE İSTEDİLER

Demirtaş'ın aday olması ile birlikte CHP, İP ve Saadet Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı'nı oluşturan siyasiler, seçim nedeniyle tahliyeyi gündeme taşıdı. Bu konuda ısrar eden isimlerden biri de cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmak üzere yapan Meral Akşener oldu. Akşener, son olarak bu konuda "Sayın Demirtaş hükümlü değil, tutuklu. YSK cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı. Eşit şartlarda cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası yapılmalıdır" dedi.

2. TUR HESABI!

Akşener'in bu tavrı Kürt oylarına göz kırpma olarak değerlendiriliyor. Akşener ikinci tur hesabını şu sözlerle ortaya koydu: "Güneydoğu'da şöyle bir şey var: İki yumruk var orada. Biri AK Parti, biriyse HDP'nin üzerindeki PKK. Seçmenin üçüncü bir yola ihtiyacı var. Bu üçüncü yol da İYİ Parti. İkinci tura Erdoğan'la ben kalırsam Kürt vatandaşlarının oylarını alacağıma da inanıyorum."

EVLATLARIMIZA NE DİYECEĞİZ?

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Demirtaş'a özgürlük isteyen Millet İttifakı'nın liderlerine en anlamlı soru İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "O teröristlerin kurşun sıktığı evlatlarımıza ne diyeceğiz" dedi."

BU AÇIKLAMALARI UNUTTUN MU?

Demirtaş'ın tahliyesini seçimin 'meşruiyeti' ile bağdaştırmaya çalışan Akşener, oy uğruna Demirtaş'ın Kobani, hendek terörü, KCK operasyonları sırasında yaptığı açıklamaları unutmuş gözüküyor. İşte Akşener'in 24 Haziran sürecinde görmezden geldiği Demirtaş'ın kurşundan ağır sözlerinden bazıları:



* Selahattin Demirtaş 13 Kasım 2012 günü açlık grevi yapanları ziyaret için gittiği Mardin'de "Biz daha önder Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" diye konuştu.



* 30 Kasım 2013 BDP kongresinde, "Müzakere süreçlerinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır" dedi.



* Hendek olayları sırasında Demirtaş, "Büyük temizlik operasyonuymuş, Bilmem silip süpürme operasyonuymuş! Siz kimsiniz! Siz kimi nereden süpürüyorsunuz! Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz, başka da bir şey temizleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.



* Demirdaş, KCK operasyonlarını eleştirirken ise "Eğik bir baş olmaktansa yalın iki ayak olmayı tercih eden gençler onurumuzdur. Bu vahşete sessiz kalmak onursuzluktur" dedi.



* Demirtaş, diğer HDP'liler gibi PKK'ya terör örgütü demeyerek, PKK'yı "silahlı halk hareketi" olarak tanımladı.