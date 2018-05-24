Bir yumrukta İzmir!

Her şey İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Onu buradan aday göstermeyin" demesiyle başladı. İl örgütü de destek çıktı. Tuncay Özkan'ın adı, İstanbul 2. Bölge 1. sıraya yazıldı.
İzmir bayram yaptı! Ama bu kez İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karşı çıktı! Kimsenin istemediği Özkan da Tezcan'ın odasına daldı! Küfürü bastı. Yumruk attı! Şimdi, İzmir 1. Bölge 1. sıradan vekil adayı...
ERDEM İLE NAMUS!
Vekil adayı gösterilmeyen Eren Erdem, MİT TIR'ları tutanaklarını, Bülent Tezcan'dan aldığını açıkladı.
Tezcan "Ben çok namusluyum! O yüzden açıkladım" diye çıkıştı. Savcılık ise soruşturma başlattı.
İzmir bayram yaptı! Ama bu kez İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karşı çıktı! Kimsenin istemediği Özkan da Tezcan'ın odasına daldı! Küfürü bastı. Yumruk attı! Şimdi, İzmir 1. Bölge 1. sıradan vekil adayı...
ERDEM İLE NAMUS!
Vekil adayı gösterilmeyen Eren Erdem, MİT TIR'ları tutanaklarını, Bülent Tezcan'dan aldığını açıkladı.
Tezcan "Ben çok namusluyum! O yüzden açıkladım" diye çıkıştı. Savcılık ise soruşturma başlattı.
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