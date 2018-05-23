Mit tırları davası, gizli belge yayınlama, Türkiye'nin sarin gazı kullandığı iddiası, Türkiye Daeş'e yardım ediyor iftirası, FETÖ bağlantıları, İran ajanlığı ve dolandırıcılık gibi birçok skandal ve vatana ihanet dolu suçlamalarla yargılanan Eren Erdem, PKK'nın Almanya'da yayın yapan kanalı Artı Tv'ye canlı bağlanarak suçunu itiraf etti. Erdem, aday gösterilmemesinin ardından adeta parti içinde savaş başlatır nitelikte açıklamalarıyla partinin FETÖ bağlantısını bir bir açığa çıkardı. Suçlamaları inkar etmeyen Erdem, MİT TIR'ları ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin, "Belgeleri parti Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attım." ifadesini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Milletvekili Eren Erdem'in bu açıklamalarnın ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

BİR İTİRAF DA BÜLENT TEZCAN'DAN GELDİ!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Eren Erdem'in "MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" sözlerine yanıt verdi. MİT TIR'larına ilişkin belgeleri Meclis'te açıkladığını belirten Tezcan, "O dönem Eren Erdem gazeteciydi. Toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdik" dedi.



24 Haziran seçimlerine günler kala CHP bölündü. Eren Erdem, milletvekili listelerine alınmayınca, bunun nedeni olduğunu söylediği CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a savaş açtı. Bu kavgayla aynı zamanda MİT tırları tutanaklarının deşifre olma süreci de açığa çıktı.







BÜLENT TEZCAN ARANAN FETÖ'CÜLERLE BERABER

Her ne kadar parti yetkilileri inkar etse de CHP-FETÖ bağlantıları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kare, "FETÖ kadroları ile görüşmedim" diyen Bülent Tezcan'ın yalanını açığa çıkarıyor. Tezcan, hakkında yakalama kararı verilmesi talep edilen, FETÖ'nün ABD'deki üst düzey isimleri Kemal Öksüz, Furkan Koşar, Cemil Teber ve CHP'li milletvekili ile birlikte böyle bir araya gelmişti.



"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI İLE GİTTİM"

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan eski Zaman Gazetesi'nin önüne gitmesiyle ilgili Erdem, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik." diye konuştu.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan CHP Milletvekili Erdem'in FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suç kapsamında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

Eren Erdem hakkındaki iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabulü ile birlikte Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu. Mahkemece hazırlanan tensip metnine göre, Erdem 19 Eylül 2018 günü saat 10.00'da hakim karşısına çıkacak. Suçlamalar ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal.'