24 Haziran seçimlerine günler kala CHP bölündü. Eren Erdem, milletvekili listelerine alınmayınca, bunun nedeni olduğunu söylediği CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a savaş açtı. Bu kavgayla aynı zamanda MİT tırları tutanaklarının deşifre olma süreci de açığa çıktı.

PKK'nın Almanya'da yayın yapan kanalı Artı Tv'ye canlı bağlanan, FETÖ'ye hizmetten yargılanan Eren Erdem itirafçı oldu: "Belgeleri bana Bülent Tezcan verdi." dedi.







BÜLENT TEZCAN İHANETİ İTİRAF ETTİ: EVET BELGELERİ BEN VERDİM

Bülent Tezcan, Eren Erdem'in itirafına karşılık "Evet ben verdim. Eren Erdem gazeteciyken ona MİT TIR'ları belgelerini vermeden önce 2014 Temmuz ayında TBMM'de basın toplantısı yaptım. Ve basın toplantısında açıkladım. Bu çerçevede Eren Erdem gazeteciydi, milletvekili değildi. O açıkladığım belgeleri talep etti ben de verdim. Bunu çekinilecek korkulacak bir şeymiş gibi yeni anlatılıyormuş gibi anlatılmasını da çok anlamış değilim" diyerek pişkince ihaneti itiraf etti.



SAVCILIĞA BAŞVURULDU

PKK'nın Almanya'da yayın yapan kanalı Artı Tv'ye canlı bağlanıp "Belgeleri bana Bülent Tezcan verdi." diyerek ihaneti itiraf eden Erdem hakkında savcılığa başvurulmuş ve savcılık harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.



Erdem'in iddialarına cevap vererek suçlamaları kabul eden Bülent Tezcan hakkında da, ​Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu savcılığa başvurdu.



Daha önce de birçok FETÖ bağlantılı skandallarla gündeme gelen ikili, parti içi adaylık yarışının kızışması ve listelerin açıklanmasıyla birbirine düşmüş, karşılıklı itiraflar peş peşe gelerek CHP'nin FETÖ bağlantısını açığa çıkarmıştı.







BÜLENT TEZCAN ARANAN FETÖ'CÜLERLE BERABER

Her ne kadar parti yetkilileri inkar etse de CHP-FETÖ bağlantıları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kare, "FETÖ kadroları ile görüşmedim" diyen Bülent Tezcan'ın yalanını açığa çıkardı. Tezcan, hakkında yakalama kararı verilmesi talep edilen, FETÖ'nün ABD'deki üst düzey isimleri Kemal Öksüz, Furkan Koşar, Cemil Teber ve CHP'li milletvekili ile birlikte böyle bir araya gelmişti.

