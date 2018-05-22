Mit tırları davası, gizli belge yayınlama, Türkiye'nin sarin gazı kullandığı iddiası, Türkiye Daeş'e yardım ediyor iftirası, FETÖ bağlantıları, İran ajanlığı ve dolandırıcılık gibi birçok skandal ve vatana ihanet dolu suçlamalarla yargılanan Eren Erdem, PKK'nın Almanya'da yayın yapan kanalı Artı Tv'ye canlı bağlandı.







FETÖ'den belge almakla yargılandığını açıklayan Eren Erdem, kendisine MİT tutanaklarını veren kişinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan olduğunu söyledi.

ŞAHSIMA FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETTİĞİ GEREKÇESİ SORUŞTURMA AÇILDI

Artı TV'nin canlı yayınına katılan Eren Erdem, kendisi hakkında FETÖ üyesi olmamakla birlikte yardım ettiği gerekçesi soruşturma açıldığını belirterek, "Bu soruşturmayı iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweetler. Bir diğeri de Zaman gazetesi vs. kurumların önüne gitmek" dedi.

"ZAMAN GAZETESİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA GİTTİK"

Eren Erdem, FETÖ'nün yayın organı olduğu dönemde Zaman gazetesine yapılan ziyaretler hakkında şunları söyledi:

"Birincisi şunu söyleyeyim: Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazete de mutlaka bir talimat vardır, partimin iradesi vardır. Zaman gazetesine de sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enis bey cezaevinde değildi, Medya Komisyonu başkanıydı. Ona (Enis Berberoğlu'na) vermiş olduğu talimatla biz oraya (Zaman gazetesi) gittik" dedi.



22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan CHP Milletvekili Erdem'in FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suç kapsamında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

Eren Erdem hakkındaki iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabulü ile birlikte Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu. Mahkemece hazırlanan tensip metnine göre, Erdem 19 Eylül 2018 günü saat 10.00'da hakim karşısına çıkacak. Suçlamalar ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal.'

SARIGÜL'DEN PARASAL DESTEK İSTEDİLER

KARŞI gazetesi muhabiri Emre Erçiş'in iddianameye yansıyan ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Emre Erçiş ifadesinde şunları söyledi: KARŞI'nın sahibi Turan Ababey A haber'de katıldığı programda Amerikan Konsolosluğu'ndan görevlilerin geldiğini ve Mustafa Sarıgül'ün evine giderek parasal destek istediklerini anlattı. Bunu daha sonra Eren Erdem bana doğruladı.



MİT TIRLARI DOSYASI ELİNDEYDİ

MİT tırlarıile ilgili ise şunu söyleyebilirim: MİT yılları basınına yansıdıktan sonra Eren Erdem'de Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili soruşma dosyasının tamamı vardı. Hatta o tutanaklara ben de göz attım. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla LAPAZEM isimli Twitter hesabına Eren bu dosyaları vermiş.



ABD'LİLER GAZETEYE GELDİ

Genel yayın yönetmeni olduğu için bütün haberlerden Eren Erdem'in bilgisi vardı. Hatta 'Kan lobisi'isimli haberi bizzat kendisi yaptı. Onun onayı olmadan zaten haber yapmak mümkün değildir. Amerikan Konsolosluğundan yetkililerin gazeteye geldiğini ve toplantı yaptığını biliyorum, neler konuşulduğunu bilmiyorum. Ayrıca Eren Erdem'in Cihan Haber Ajansı ile yaptığı görüşmeleri gizli yaptığını duydum..