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li 'cü 'ın ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla propagandası yaptığı tespit edilen ve bu nedenle tutuklanan Genel Başkanı 'in danışmanlarından olan 'ın ifadesi ortaya çıktı. Çoraklık ifadesinde İYİ Parti'de sigortalı çalışan olduğunu kabul etti.

Akşenerin FETÖcü danışmanı her şeyi itiraf etti

İP Lideri 'in danışmanı Kerim Çoraklı geçtiğimiz günlerden lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine Ankara'daki adresinde gözaltına alınan Çoraklık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

Çoraklık bir süredir Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tutuluyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çoraklık, dün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sorgulandı. Şüpheli, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında şüphelinin FETÖ lehine attığı sosyal medya hesaplarına yer verildi. Kararda, Çoraklık'ın sosyal medya paylaşımları ile FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştığı ve aynı örgütün propagandasını yaptığı kaydedildi. Hakkında atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi oluştuğu ifade edilen hakimlik kararında, tutukla tedbirinin ölülü ve orantılı olacağı ifade edildi.

İP FENA YAKALANDI
Kerim Çoraklık'ın hakimlik ifadesindeki ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Çoraklık, 'Yaklaşık 3-4 aydır İYİ Parti sosyal medya komisyonunda sigortalı olarak çalışmaktayım' dedi.

, Çoraklık'ın gözaltına alınması üzerine Çoraklık'ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığını iddia etmişti.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 09:52
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