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İP’in ucu ’ye çıktı

MHP Lideri Bahçeli’nin, İYİ Parti’yi işaret ederek yaptığı uyarısı gerçek oldu. ’in A Takımı’nda yer alan İYİ Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, FETÖ’den gözaltına alındı

İP’in ucu FETÖ’ye çıktı
SEÇİME az bir süre kaldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi sinsi faaliyetler yapılıyor?" uyarısı gerçek oldu. İYİ Parti Genel Başkanı 'in A Takımı'nda yer alan İYİ Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, FETÖ'den gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında yakalanan Çoraklık'ın, "coraklikkerim" kullanıcı adıyla twitter'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bazı devlet görevlilerine yönelik ağır ithamlar ve küfürler içeren mesajlar attığı ortaya çıktı. Hakkında 7 gün gözaltı süresi olan Çoraklık, İstanbul Emniyeti'nde tutuluyor.

ALMAN DESTEĞİ !
ABD'de Silikon Vadisi'ndeki görevinden ayrılarak İYİ Parti'de görev yapmak için Türkiye'ye geldiğini açıklayan Çoraklık, bir söyleşide "Meral ablanın liyakata önem verdiğini gördüm, geldim" demişti. Bu arada Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann dün Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Akşener'e başarılar diledi! Hatta şunları söyledi: "Güneydoğu'daki Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz."


Akşener'in iletişimi Çoraklık'tan soruluyordu.


Kenan KIRAN
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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