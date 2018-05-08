İYİ Parti'nin Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı

Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'cü Kerim Çoraklık gözaltına alınınca İP açıklama yapmıştı: "Çoraklık'ın partide profesyonel görevi yok" Ancak gerçekler kısa süre içinde ortaya çıktı.







İP'TE SGK'LI OLARAK ÇALIŞMIŞ

Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Partili'li Kerim Çoraklık sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle ve Güvenlik Mücadele şubeleri görevlileri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Her ne kadar gözaltı kararınn ardından İP'ten Çoraklık'ın partide çalışmasına ilişkin yalanlama gelse de FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın Yeniçağ'da 09.10.17- 23.01.18 tarihlerinde SGK'lı olarak çalıştığı ardından 15.03.18 tarihinde İYİ Parti'ye SGK'lı olarak işe girdiği tespit edildi.