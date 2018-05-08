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'nin yalanı elinde patladı! 'lı olarak partide çalışmış

iletişim sorumlusu 'ye destek verdiği gerekçesiyle bu sabah gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından İP'ten yapılan açıklamada ”Çoraklık’ın partide profesyonel görevi yok” ifadelerine yer verildi. Ancak İP'in bu yalanı elinde patladı. FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın partide 'lı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İPin Çoraklık yalanı elinde patladı!

'nin Genel Merkez İletişim Sorumlusu propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'cü Kerim Çoraklık gözaltına alınınca İP açıklama yapmıştı: "Çoraklık'ın partide profesyonel görevi yok" Ancak gerçekler kısa süre içinde ortaya çıktı.



İP'TE SGK'LI OLARAK ÇALIŞMIŞ
'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Partili'li Kerim Çoraklık sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle ve Güvenlik Mücadele şubeleri görevlileri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Her ne kadar gözaltı kararınn ardından İP'ten Çoraklık'ın partide çalışmasına ilişkin yalanlama gelse de FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın Yeniçağ'da 09.10.17- 23.01.18 tarihlerinde 'lı olarak çalıştığı ardından 15.03.18 tarihinde İYİ Parti'ye SGK'lı olarak işe girdiği tespit edildi.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 16:38
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