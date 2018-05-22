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Cumhurbaşkanı 'ın kampanya programı netleşti

’daki çifte le ilgili milletvekili aday mesaisini tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 günlük kampanya programı da netleşti. 24 Mayıs Perşembe günü Spor Salonu’nda seçim beyannamesini açıklayarak milletvekillerini kamuoyuna tanıtacak olan Erdoğan, hafta sonundan itibaren mitinglerine başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kampanya programı netleşti
Erdoğan, lere kadar geçecek 30 günlük sürede 30 büyük kentin yanı sıra kritik önemdeki bazı illeri de ziyaret edecek. Bu illerin ağırlık olarak 'ye oy veren Kürt seçmenin yoğunlukta olduğu Doğu ve Güneydoğu'daki şehirler olduğu belirtiliyor.

BAYRAM DIŞINDA HEP SAHADA
Erdoğan'ın mitingler için haftada 3-4 gününü dışında geçirmesi planlanıyor. Erdoğan, Ankara'daki devlet işleri dışında seçime kadar zamanının büyük bölümünü sahada geçirecek, bazı günler iki şehirde birden miting yapacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ağırlıklı olmak üzere her hafta 10 şehri ziyaret edecek olan Erdoğan, Ramazan Bayramı'na kadar Ankara ve gittiği şehirlerde iftar programlarına katılacak.

Ramazan Bayramı'ndaki üç günlük sürede seçim mitinglerine ara vermesi planlanan Erdoğan'ın bu süre boyunca televizyon programlarına katılması için çalışmalar yürütülüyor. Erdoğan'ın özellikle son iki haftada televizyon programlarına ağırlık vererek 'a yönelik mesajlarını ulaştırması öngörülüyor.
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  • 22 Mayıs 2018, Salı 04:24
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