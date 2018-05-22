Karşı Gazetesi’nin 12 çalışanına ‘örgüt’ davası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi ardından medyada tetikçi olarak kullandığı Karşı Gazetesi'nin 12 çalışanı hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 12 şüpheli hakkında tespitlere yer verildi. Tespitlerde, şüpheli Turan Ababey hakkında Karşı Gazetesi'nin sahibi olması ve gazetede algı faaliyetlerinin yoğun yapılması dikkate alınarak soruşturma yapıldığı kaydedildi. Şüphelinin örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delilin bulunmadığı, ancak finans yönü ile gazeteyi desteklemesi örgüte yardım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Şüpheli Alaaddin Akkaşoğlu'nun örgüt medya organlarından olan karşıgazete.com web sitesinin sahibi olduğu, bu sitede yoğun şekilde örgütün algı ve propaganda faaliyetlerinin yapıldığı, kapatılan Akis Yayıncılık ortaklarından olduğu, darbe girişimi sonrası örgüt üyeliği kapsamında işlem yapılan şahıslar ile irtibatlarının bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin ByLock adlı kriptolu uygulamayı kullandığı belirtildi.

DUMANLI VE İPEK İLE İRTİBATLI

Yapılan tespitlerde, Değer Özergün'ün örgütün medya organlarından olan Millet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştığı, bu gazetede örgüt adına yoğun algı ve propaganda faaliyetlerinin olduğu, FETÖ tepe yöneticilerinden olan Ekrem Dumanlı ve Akın İpek ile HTS kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Şüphelinin örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya hesabında yoğun hesap hareketinin olduğu belirtildi. FETÖ ile mücadele eden hakim-savcıların isimlerinin gazetede yazılarak hedef gösterilmesi konusunda talimat verdiği kaydedildi. Şüpheli Özergün'ün ByLock kullandığı belirtildi.

ÖRGÜT MENSUPLARIYLA PARA TRANSFERİ

Şüpheli Emre Erciş'in FETÖ ile iltisaklı Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık ve KHK ile kapatılan Gediz Medya'da çalıştığı, MASAK raporuna göre FETÖ terör örgütü üyesi şahıslarla para trafiğinin olduğu kaydedildi. Erciş'in FETÖ'ye müzahir olarak bilinen kişilerle irtibat halinde olduğu, bu kişilerin yönlendirmesi ile ve onlardan aldığı çeşitli bilgileri haberleştirip sosyal medyada paylaştığı kaydedildi. Örgütün bir dönem kara propaganda aracı olarak kullandığı "Haramzadeler" ve "Başçalan" gibi sitelerden derlediği sözde haberleri topluma duyurduğu ifade edildi. "Onyediyirmibeş" adında siteden örgüt faaliyetleri ile örtüşür şekilde paylaşımlarda bulunduğu, Karşı Gazetesi'nde örgüt adına algı haberlerini yaptığı kaydedildi.

"17 ARALIK SIFIR NOKTASI"

Şüpheli Ufuk Emin Köroğlu'nun muhabir olarak çalıştığı gazetede FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yayınlanan gazete ve internet haberlerinde sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin örgüt faaliyeti çerçevesinde çok sayıda paylaşımının olduğu ve "17 Aralık Sıfır Noktası" isminde kitap yazdığı belirtildi. Şüphelinin FETÖ örgütü faaliyeti çerçevesinde görüşmelerinin olduğu tespit edildi. Şüphelinin örgüt iltisakı nedeni ile kapatılan PAK Medya İş Sendikası'na üye olduğu anlaşıldı. Şüphelinin yaptığı haberlerle basının gücünü kullanarak FETÖ adına faaliyet yürüttüğü, terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef gösterdiği ve örgüt üyesi olduğu belirtildi.



KARACA İLE İRTİBATLI





Tespitlerde, şüpheli Mehmet Aydoğmuş'un FETÖ'nün medya organlarından olan Haberdar'da editörlük ve genel yayın yönetmenliği yaptığı, Karşı'nın internet sitesinde genel yayın yönetmenliği ve haber müdürlüğü yaptığı kaydedildi. Şüphelinin FETÖ tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca ile HTS kaydının olduğu belirtildi. Aydoğmuş'un FETÖ'nün kara propaganda hesabı "fuatavni" adını kullanan birisi ile röportaj yaparak Karşı'nın internet sitesinde paylaşım yaptığı kaydedildi. ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüphelinin Bank Asya hesabında talimat sonrası artış olduğu belirtildi.

O HESAPTAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR…

Şüpheli Onur Kala'nın örgüt medya alanında faaliyetlerde bulunan @Fedakarkisi (İsimsiz111) kullanıcı hesabı üzerinden örgütün kara propaganda hesabı olan Fuatavni hesabının paylaşımlarını sık sık topluma duyurarak propaganda yaptığı kaydedildi. Şüphelinin örgüt üyeleri ile HTS kayıtlarının bulunduğu, 'onyediyirbes' adlı örgüt adına propaganda yapan siteyi aldığı belirtildi. Şüpheli Aydoğmuş'un ByLock kullandığı ifade edildi. Şüphelinin örgüt üyesi olduğu ve @Fedakarkisi hesabındaki paylaşımları ile ayrıca terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef gösterdiği kaydedildi.

TARİHLER DİKKAT ÇEKİCİ

Şüpheli Mehmet Bozkurt'un Karşı Gazetesi'nde künye bilgileri ve gizli tanık ifadesinde de belirtildiği üzere genel yayın yönetmen yardımcısı ve sorumlu haber müdürü olarak çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin Eren Erdem'den sonra ikinci adam olduğu anlaşıldı. Şüphelinin kullandığı GSM hattı ile ByLock'ta bağlantı sağlandığı tespit edildi. Ancak uygulamanın kullanım tarihlerinin özellikle dikkat çekici bulunduğu, zira örgüt üyelerince yoğun kullanılan süreç içerisinde şüphelinin hattı ile 29 Ağustos 2014 günü 828 defa ve 04 Eylül 2014 günü 214 defa bağlantının sağlandığı, arada herhangi bağlantının olmadığı kaydedildi. Bu durumun şüphelinin ortak kullanıma açması sonucu yanında bulunan diğer şüpheli Murat Kazancı tarafından şüphelinin hattı ile ByLock uygulamasına bağlanıldığı anlaşıldı.

ÖRGÜT ŞÜPHELİLERİYLE İRTİBATLI

İddianamede, şüpheli Kemal Kurumahmut'un kapatılan Akis Yayıncılık'ın Karşı Gazete isimli internet sitesinde muhabir olduğu belirtildi. Şüphelinin aynı şekilde örgüt adına algı faaliyetlerinin yürütüldüğü Koza İpek Medya Grubu'nun Millet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı kaydedildi. Kurumahmut'un 15 Temmuz süreci sonrası örgüt soruşturmaları kapsamında hakkında soruşturma yapılan çok sayıda kişi ile irtibatının olduğu ve ByLock kullandığı belirtildi.

Şüpheli Murat Kazancı'nın örgütün medya alanında kullandığı Karşı Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştığı, örgütün finansal kaynağı olan Bank Asya hesabının bulunduğu ve ByLock kullandığı ifade edildi.

Diğer şüphelilerden Kutlu Esendemir'in Karşı Gazetesi'nde genel koordinatör olarak görev yaptığı belirtildi. Şüphelinin Karşı Gazetesi'nde çalıştığı pozisyon ve çalıştığı gazetedeki faaliyetler dikkate alınarak şüphelinin örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım faaliyetinde bulunduğu kaydedildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE YARDIM ETME SUÇLARI

Şüphelilerden Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Emrah Direk, Kemal Kurumahmut, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazancı, Onur Kala ve Ufuk Emin Köroğlu hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında, diğer şüpheliler Emre Erciş, Kutlu Esendemir, Mehmet Bozkurt, Turan Ababey hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçları kapsamında ceza istendi.

Bazı şüpheliler hakkında ise 'Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçu kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Bilindiği gibi Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları kapsamında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.