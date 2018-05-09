İYİ Parti (İP) Medya Koordinatörü Kerim Çoraklık'ın terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, KerimÇoraklık'ın İP'de yalnız olmadığı ve kendisi gibi FETÖ'den işlem görmüş, ya da FETÖ destekçisi çok sayıda ismin İP'de görev aldığı ortaya çıktı.

ADRESLERİ İP OLDU

Terör örgütü FETÖ'nün siyasi kanat projesi olarak gündeme gelen İP, 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili aday adayları listesinde FETÖ kumpası olan Ergenekon davası sanıklarını koyarak 'mağdur edebiyatı' yapmaya çalışsa da, partinin terör örgütü FETÖ ile her gün yeni bir bağlantısı gündeme geliyor. İP, Genel Başkan Sekreteri Esma Bekar, FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen TBMM çalışanları arasında. İP Merkez Danışma Kurulu Üyesi Cemalettin Şimşek, FETÖ'nün örgüt kanallarına yapılan operasyonlarına "eşkiyalık" diyerek FETÖ desteği vermesiyle dikkat çekmişti. İP Kurucular Kurulu Üyesi Azmi Yetim, 15 Temmuz darbe girişiminin "provokasyon" olduğunu söylemekle kalmadı darbecileri hedef alan selalardan da rahatsız olduğunu söyledi.

AKŞENER'İ FETÖ BAKAN YAPTI

Meral Akşener'in avukatı Nuri Polat, terör örgütü FETÖ soruşturmasında tutuklandı. İP'nin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, MHP yönetimindeyken FETÖ'nün İP Genel Başkanı Meral Akşener'e destek verdiğini söyledi. FETÖ elebabaşı Fetullah Gülen'in yıllarca en yakınındaki isimlerden biri olan Zaman Gazetesi eski Genel Müdürü Nurettin Veren, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ referansı ile İçişleri Bakanı yapıldığını ve Akşener'in kendilerine teşekkür mektubu bile yazdığını söyledi. Veren, "Belki Meral Hanım bilmiyordur ancak Meral Hanım ile birlikte Işılay Saygın ve Ufuk Söylemez'i bakan olarak Tansu Hanım'a önermiştik. Kendisi de Zaman Gazetesi yöneticiliğim sırasında 'bakan olması için yapılan yardımlar' nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi" dedi.

GÜLEN İLE GURUR DUYUYOR

15 Temmuz'dan önce, FETÖ'nün 15 Temmuz cuntacıları gibi "Yurtta Sulh" hareketi başlatan, "15'inden sonra işler değişecek" diyerek darbeyi işaret eden Meral Akşener'in, teröristbaşı Fetullah Gülen ve örgütü için 'terörist' demek yerine 'hareket' olarak bahsetmiş ve "Fethullah Gülen hareketiyle bir irtibatım yok, olsa gururla söylerdim" de demişti.

OĞLU DA DESTEK VERMİŞ

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in, FETÖ'nün 2013'teki 17/25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğu ortaya çıktı. Fatih Akşener, 25 Aralık 2013 tarihli paylaşımında ''Değil kefen giymek mezera girseniz kurtarmaz'' dediği belirlendi. Fatih Akşener'in, kumpasçı emniyet, yargı ve bürokrasi mensuplarına yönelik operasyonlara da tepki gösterip FETÖ'cülere sahip çıktığı da görüldü.

FETÖ'NÜN SON UMUDU AKŞENER VE İP

Terör örgütü FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olan firari Emre Uslu ve diğer örgüt üyelerinin de İP ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'e açık destek veriyor. Firari terörist Emre Uslu, paylaşımlarında "Akşener'in dikmiş olduğu İyi Parti ağacı, Türkiye'nin son umududur, demokrasiyle Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkma umudu" demesi dikkat çekti.

GECİKMELİ GÖZALTI

17/25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne desteğini sosyal medyadan ilan eden İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık nihayet gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan Ankara'da gözaltına alındı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. Savcılığın Çoraklık hakkındaki gözaltı kararında, FETÖ/PDY'nin medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma süreçlerinde, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği belirtildi. Çoraklık'ın, FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı kaydedildi.