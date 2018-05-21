CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem yurt dışına çıkmak isterken engellendi. Hakkında FETÖ'ye yardımdan kamu davası açılan Eren Erdem' İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

ALMANYA'YA GİTMEK İSTEDİ

CHP'li Eren Erdem'in Almanya'ya gitmek istediği belirtildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNA İZİN ÇIKTI

Eren Erdem ile birlikte hava alanına gelen eşi ve çocuğuna ise yurt dışına çıkış izni verildi.

EREN ERDEM İÇİN BEKLEYEN DOSYALAR

1- MİT tırları davası, gizli belge yayınlama.

2- Türkiye sarin gazı kullandı iftirası.

3- Türkiye DEAŞ'e yardım ediyor iftirası.

4- FETÖ iltisakı.

5- İran ajanlığı.

6- Eski arkadaşlarının nitelikli dolandırıcılık iddiaları.

FETÖ'NÜN TETİKÇİSİ GAZETEYİ YÖNETİYORDU

17-25 Aralık yargı darbesi sürecinde FETÖ tarafından finanse edilen Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Eren Erdem FETÖ örgütü şüphelisi olarak yargılanıyordu. Hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Eren Erdem hakkında Karşı Gazetesi'nin sabihi Turan Abakay şok açıklamalarda bulunmuştu. Örgüt imamlarının sık sık Karşı Gazetesi'ne gelerek Eren Erdem'i ziyaret ettiğini belirten Abakay, gazeteye belgelerin ise FETÖ'nün işadamı kuruluşu olan Tuskon'dan geldiğinin altını çizmişti.

NAZİF KARAMAN/SABAH