Eren Erdem, "FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda 'darbeye teşebbüs' suçunu işlediği" gerekçesiyle yargılanıyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erdem'in 22 yıla kadar hapsi isteniyor. Erdem'in, 25 Haziran 2018 tarihinde milletvekili dokunulmazlığı kalkacak ve FETÖ'ye yardım suçunu işlediği gerekçesiyle sanık olacak.

EREN ERDEM FETÖ ŞÜPHELİSİ

FETÖ'nün yasadışı ses kayıtları ve teknik takip görüntülerini yayınlayan Karşı gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, FETÖ soruşturmalarının şüphelisi olarak yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda 'darbeye teşebbüs' suçunu işlediği" gerekçesiyle, Eren Erdem'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

EREN ERDEM FETÖ'NÜN YASADIŞI SES KAYITLARINI YAYINLADI, KEMAL KILIÇDAROĞLU MECLİS'TE DİNLETTİ

- 17-25 ARALIK 2013: FETÖ'nün polis ve yargı ayağı AK Parti Hükümeti'ne karşı yargısal darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın başdanışmanları, bakanlar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bürokratlar ve işadamları hedef alındı.

- 26 ARALIK 2013: 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'nün gazetesi Karşı internetten üzerinden yayına başladı.

- 9 ŞUBAT 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra harekete geçti ve Karşı gazetesini kurdu. Gazetenin genel yayın yönetmenliğine Eren Erdem getirildi. Gazete; FETÖ'nün yasadışı ses kayıtları ve teknik takip görüntülerini yayınladı.



- 20 ŞUBAT 2014: Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Karşı gazetesi Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı'yı kabul etti.



- 25 ŞUBAT 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün verdiği yasadışı ve montajlanan telefon görüşmelerini CHP Meclis Grubu'nda dinletti.



- 7 HAZİRAN 2015: Eren Erdem, CHP'den milletvekili seçildi ve dokunulmazlık zırhına kavuştu.



- 5 MAYIS 2016: Eren Erdem 'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

- 11 MAYIS 2018: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özel Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede; Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, Erdem'in FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalışarak hükümetin görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.