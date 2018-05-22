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  2. Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit

'de taht oyunları

’de koltuk kavgası zirveye çıktı. Milletvekili adaylarını kendisi seçen , İnce ’nin yakınlarını tırpanladı.

CHPde taht oyunları
Kemal Bey, 'de operasyona girişti. Karşısına çıkan kim varsa tasfiye etti. Vekillerin yarısını aday göstermedi. de liste dışı kalanlar da isyan etti:




MUHARREM İNCE: Partide kadar sözüm geçmiyor.

EREN ERDEM: Birilerine yaranamadım.

HALUK PEKŞEN: Karşı çıktığım için tasfiye edildim.

İREM ÇİÇEK: Babam , vekillik koltuğunu bana bırakmıştı.

FİKRİ SAĞLAR: Tek adam'a karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim...
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