Kemal Bey, CHP'de operasyona girişti. Karşısına çıkan kim varsa tasfiye etti. Vekillerin yarısını aday göstermedi. Muharrem İnce de liste dışı kalanlar da isyan etti:
MUHARREM İNCE: Partide Uğur Dündar kadar sözüm geçmiyor.
EREN ERDEM: Birilerine yaranamadım.
HALUK PEKŞEN: Karşı çıktığım için tasfiye edildim.
İREM ÇİÇEK: Babam Dursun Çiçek, vekillik koltuğunu bana bırakmıştı.
FİKRİ SAĞLAR: Tek adam'a karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim...
MUHARREM İNCE: Partide Uğur Dündar kadar sözüm geçmiyor.
EREN ERDEM: Birilerine yaranamadım.
HALUK PEKŞEN: Karşı çıktığım için tasfiye edildim.
İREM ÇİÇEK: Babam Dursun Çiçek, vekillik koltuğunu bana bırakmıştı.
FİKRİ SAĞLAR: Tek adam'a karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim...
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