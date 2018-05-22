Sosyal medya Erik Dalı oynayan Uruguaylıları konuşuyor

Uruguay ve Türkiye birbirlerine çok uzak ülkeler. Uruguay'la aramızda çok az ortak mesele var. Bunlar biri Fernando Muslera, biri kolay vatandaşlık konusu, biri de malum 'Tosun' meselesi. Fakat Uruguaylı dansçı damat Carlos Borthagaray, Türk gelin İlayda'yla evlenip sosyal medyayı sallayan Erik Dalı videosunu yayınlayınca iki ülke arasındaki ortak konular listesinde aniden tepeye çıktılar.





CARLOS URUGUAY'DA DANSÇI

Carlos Borthagaray, Güney Amerika'ya has latin dansları yapan profesyonel bir dansçı. Zaten videodaki kıvrak hareketlerden de rastgele dans etmediği belli oluyor. Düğüne gelen dansçı arkadaşlarıyla ya da artık bizden biri olduğuna göre 'sağdıç'larıyla yaptığı Erik Dalı oyunundaki performansları kusursuz.





DÜĞÜN MONTEVİDEO'DA

Eğer bu düğün Türkiye'de olsaydı şaşkınlığımız bir nebze azalırdı. Ama bu düğün ve dans Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılmış. Erik dalı uzamış uzamış Güney Amerika'ya kadar büyümüş.







ERİK DALI HİÇ BU KADAR GEVREK OLMAMIŞTI

Erik Dalı oyununa yepyeni bir soluk getiren Carlos ve arkadaşları, latin danslarının kıvraklığıyla Erik Dalı'nın senkronize hareketlerini sentezleyerek ortaya 'Latin Dalı Gevrektir' diyebileceğimiz bir dans çıkarmışlar.

Erik Dalı'nın daha önce bu kadar estetik ve gevrek olduğunu da hiç görmemiştik.







BÖYLE BİR DAMADIN KAYINÇOSU/BALDIZI OLMAK...

Gelinimiz İlayda'nın kardeşi varsa böyle bir enişteye sahip olmanın tadını çıkarıyorlardır. Çünkü genellikle damatlar düğünde utangaç ve çekingen olur. Hele konu oynamak olunca ya alkışla ritim tutarak ya da "ben oynamayı bilmem" bahanesine sığınarak sıyrılırlar.

Fakat latin dansları üstadı Carlos döktürmüş. Hatta döktürmekle kalmayıp ekibiyle beraber koreografiler hazırlayıp Erik Dalı'na latin folklörünün estetiğini katmış.





CARLOS'TAN ZEYBEK MESAJI

Carlos ve İlayda'nın takipçileriyle paylaştığı videoda Carlos, Ankara Havası'nı çok sevdiğini ve sıradaki dansın Zeybek olabileceğini söylüyor. Zeybek gibi ağır bir oyunu da latin danslarıyla harmanlarsa ortaya nasıl bir oyun çıkacak merak içerisindeyiz.

Fakat şu bir gerçek ki farklı kültürleri birbirleriyle sentezlemek hem çok eğlenceli hem çok sempatik hem de çok yaratıcı. Hele ki iyi yapılıyorsa.





