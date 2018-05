Sosyal medya Erik Dalı oynayan Uruguaylıları konuşuyor

Sonraki ne ? Zeybek olabilir dimi ? 🙈🇹🇷❤️���🇾en seviyorum hadi bakalim @charlytierra #uruguaylidamat#erikdali#turkgelin#kanald#haberturk#uruguaylicarlos#uruguaydadugun#turkiye#ankara#angarali#turkeylovers#turkiye#izmir#turkishfollowers#turkinstagram#zeybek#zeybekkültürü#efe#denizustukopurur @acunilicali @acunncom @acunmedya

A post shared by ILayda Uyar Borthagaray (@ilaydanazuyar) on May 21, 2018 at 2:41pm PDT