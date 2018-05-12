CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu üç ayrı suçtan hazırlanan iddianamede yerverilen KARŞI gazetesinin eski sahibi Turan Ababey'in ifadesi dikkat çekti. KARŞI'nın sahibi Turan Ababey, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ve Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesine konan ifadesinde şunları söyledi:

Eren Erdem ile gezi parkı olayları sırasında tanıştım. Daha sonra gazete kurma projeleri olduğunu söyleyerek benden yardım istediler. Mehmet Bozkurt da bizimle çalışabileceğini söyledi ve bu işi yapmaya karar verdik. Gazete kadrosunu Eren kurdu.

TUSKON İLE İRTİBATI EREN KURDU

9 Şubat'ta ilk yayını yaptık. 66 gün çıktı gazete. Kutlu Esendemir için CHP Milletvekili Ali Özgündüz tavsiyede bulundu. Eren Erdem'in TUSKON'un danışman firmasında çalıştığını beyan eden Yusuf ile irtibatı vardı. Yusuf, Erdoğan ile Obama arasında geçtiği iddia edilen bazı telefon görüşmelerini KARŞI'da yayınlatmak istedi.

TAPELERİ KİM GETİRDİ?

Gazeteye TAPE'ler geliyordu. Bazılarını yayınlıyorduk. Bu tapeler Ufuk Köroğlu ve Emre Erçiş getiriyordu. Ufuk'un tapeler Yakup Saygılı'dan aldığına dair dedikodular vardı ama Emre'nin nereden aldığını bilmiyorum. Eren bana elinde hükümeti düşürecek Recep Tayyip Erdoğan'ın Lahey'de yargılanmasını sağlayacak gizli belge ve bilgilerin olduğunu bunların yayınlanması karşılığında TUSKON'dan ve Fetullah Gülen cemaatinden parasal destek sağlayabileceğini söyledi. Eren'e bu belgeleri nereden aldığını sorduğunda Fetullah Gülen cemaatinden temin ettiğini söyledi.

TUSKON İLE GÖRÜŞTÜM

Yusuf aracılığı ile TUSKON başkanı Rızanur Meral ile görüştüm.2014 Mart ayı içinde gerçekleşen görüşmede Genel Sekreter olan Mustafa isimli şahıs da vardı. Kendilerine gazeteyi ele geçirdiklerini geri devralmalarına ya da birine aldırmalarını söyledim. Hidayet Karaca ile görüşeceklerini gazetenin basım işi ile ilgili ise Ekrem Dumanlı'ya söyleyeceklerini belirttiler.

FETÖ'DEN MAAŞ İDDİASI

Eren Erdem benden 4 bin lira maaş alıyordu fakat lüks bir hayat yaşıyordu. Bu şahsın hükümet aleyhinde haber yapma karşılığında cemaatten para aldığını düşünüyorum. Eren Erdem ayrıca üç kez yaşını küçülttüğünü bana kendisi söyledi. Eşinin Bild Gazetesi'nde çalıştığını, Almanya'dan Türkiye aleyhine belgeler getirip haber yapabileceklerini bana söylemişti. Haberlerden ben sorumlu değilim. Eren Erdem, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendir sorumludur. Bu işten dolayı çok borca girdim.