CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianameden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. KARŞI Gazetesi Haber Müdürü Murat Kazancı'nın iddianameye yansıyan ifadesinde savcıya flaş bilgiler verdiği anlaşıldı.

ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN GELDİLER

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde de çalıştığı bilinen Murat Kazancı ifadesinde şunları söyledi: Ben KARŞI'ya Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Bozkurt vasıtasıyla girdim. Benim bulunduğum kat 4. Kattı. Eren Erdem 5. Kattaydı. Gazeteye dışarıdan gelen giden onunla görüşürdü. Zaman zaman önemli ziyaretçileri olurdu. Milletvekili Melda Onur'un geldiğini hatırlıyorum. Amerikan Konsolosluğu'ndan basın ateşesinin geldiğini yine Umut Oran'ın geldiğini hatırlıyorum. Ancak ne görüştüklerini bilmiyorum.

TUSKON'A GİTTİ

Gazete sahibi Turan Ababey'in TUSKON'a gittiğini ve yetkililerle görüştüğünü de duydum. Turan Ababey'in gazetenin ekonomik sıkıntılarını çözmek üzere TUSKON'a gittiğini dudum. Feridun Sinirlioğlu ile ilgili haberi Eren Erdem yaptırdı. Ben haber müdürü olmakla birlikte çok etkili bir pozisyonda değildim. Eren Erdem ayrıca Emre Erçiş aracılığı ile Selam Tevhid dosyası ile ilgili ısrarla haber yaptırmak istiyordu ama Mehmet Bozkurt'la biz karşı çıktık. Zaten Emre Erciş haberlerini doğrudan genel yayın yönetmeni Eren Erdem'e götürürdü. Bu kişiye gazeteye alan da Eren Erdem'dir.

BELGELERİ O POLİSLERDEN ALDI

34 sayfalık iddianamede Emre Erçiş'in gazete için sağladığı haber ve dökümanları o dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir kısım polis memurları ve Mali Şube eski müdürü Yakup Saygılı'dan temin ederek Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem'e ilettiği belirtildi. İddianamede elde edilen bir takım delillere göre, KARŞI muhabirleri Ufuk Köroğlu(firari) ve Emre Erçiş'e haber materyalleri temin eden polislerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Yavuz Çıtak, İsmail Arpacı ve Şaskir Parpar olduğu kaydedildi.