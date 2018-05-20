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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı , 'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 21.40'ta Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankaraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'nda Başkanı , Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'ya geldi.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 23:31
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