İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları kapsamında hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili hazırlanan iddianameden yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

TUSKON ÇALIŞANIYLA YOĞUN İRTİBAT

17-25 Aralık sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasadışı ses kayıtlarını servis etmek için kurulan KARŞI Gazetesi ile ilgili soruşturma kapsamında Erdem hakkında hazırlanan iddianamede, TUSKONadıyla anılan FETÖ'nün iş adamları derneğine ait danışmanlık firmasında görev yaptığı tespit edilen 'Yusuf' adlı kişi ile gazetenin bir muhabirinin sürekli irtibat halinde bulunduğu kaydedildi.

ÇİÇEK SAKSISINDA TAPE

Yine iddianamede, TUSKON çalışanından bu muhabire verilen bilgi, belge ve tapelerin doğrudan Eren Erdem'e götürüldüğü gibi bazen de belge ve tapelerin TUSKON tarafından hediye paketi veya çiçek saksıları içine yerleştirilerek Eren Erdem'e ulaştırıldığı ifade edildi.

GİZLİ GÖRÜŞME

Ayrıca TUSKON bağlantılı 'Yusuf' adlı kişinin Erdem'in makamına geldiği, gizlice görüştükleri kaydedildi. İddianamede, "FETÖ'nün yayın organı Cihan Haber Ajansı'na da giden Eren Erdem'in ajans yetkilileri ile gizli toplantı ve görüşmeler yaptığı görülmüştür" denildi.

Bilindiği gibi, Eren Erdem'in KARŞI Gazetesi'nde de CİHAN Haber Ajansı yöneticileriyle görüşmeler yaptığı tanık ifadelerine yansımıştı. Tanıklar, Eren Erdem'in ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlilerini gazetede ağırladığını da anlatmıştı.

SABAH