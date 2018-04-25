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İşte Tosun'un ABD vatandaşı akıl hocası

sistemiyle yüz binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı 'ın arkasında ABD vatandaşı olan isimli şahsın olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kırmızı bülten ile aranan ve önceki gün yakalanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 08:37
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