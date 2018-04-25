Soruşturma kapsamında kırmızı bülten ile aranan ve önceki gün yakalanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi.
İşte Tosun'un ABD vatandaşı akıl hocası
Çiftlik Bank sistemiyle yüz binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın arkasında ABD vatandaşı olan Cengiz Samur isimli şahsın olduğu tespit edildi.
Etiketler: Cengiz Samur , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
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