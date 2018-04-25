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'de Anma Vefa Yürüyüşü

Kara Savaşları'nın 103. yılı nedeniyle anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan 10 bin kişi, Anma Vefa Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Gençlik ve , Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57'inci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 08:21
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