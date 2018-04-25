Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57'inci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.
Çanakkale'de 57. Alay Anma Vefa Yürüyüşü
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı nedeniyle anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan 10 bin kişi, 57. Alay Anma Vefa Yürüyüşü'nde bir araya geldi.
Etiketler: Spor Bakanlığı , Çanakkale , 57. Alay
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