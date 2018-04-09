Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer'de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa'nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz'da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank'ın temelini burada attı.
İşte Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın sabıka dosyası!
Kurduğu ponzi sistemiyle binlerce kişiyi milyarlarca lira dolandıran Mehmet Aydın'ın 13 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü 11 kişi ile de irtibatta olduğu anlaşılan Aydın'ın bu kişilerle olan ilişkisi araştırılıyor.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , FETÖ
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