Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer'de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa'nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz'da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank'ın temelini burada attı.