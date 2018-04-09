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İşte 'ın CEO'su 'ın sabıka dosyası!

Kurduğu ponzi sistemiyle binlerce kişiyi milyarlarca lira dolandıran 'ın 13 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. 'cü 11 kişi ile de irtibatta olduğu anlaşılan Aydın'ın bu kişilerle olan ilişkisi araştırılıyor.

Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki , Bursa Nilüfer'de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa'nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz'da yaşamaya başladı ve 'ın temelini burada attı.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 08:35
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