Çiftlik Bank adı altında on binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor.
Tosun paraları böyle yiyor
Çiftlik Bank sistemi ile yüz binden fazla kişiyi dolandırarak soluğu yurt dışında alan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın Dubai'de keyif sürerken çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank
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