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Tosun paraları böyle yiyor

sistemi ile yüz binden fazla kişiyi dolandırarak soluğu yurt dışında alan Tosun lakaplı 'ın Dubai'de keyif sürerken çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

adı altında on binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili , Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 07:49
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