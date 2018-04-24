'Mehmet Aydın'ın yazılım personeliydim' diyen Yurdakul, Aydın'ın Arjantin'de Çiftlik Bankbenzeri bir yapı kurmaya çalıştığını, 5.5 ay bunun üzerine çalıştıklarını ancak Arjantin'de bürokrasiye takıldıkları için sistemi kuramadıklarını anlattı. Yurdakul dün Maltepe'de yakalanmıştı.
Mehmet Aydın'ın Arjantin'deki sucukları beğenmediğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:
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