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'ın beyni her şeyi anlattı

sisteminin yazılım işlerini yapan ve Çiftlik Bank'ın beyni olarak bilinen , sistemle ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Çiftlik Bankın beyni her şeyi anlattı

''ın yazılım personeliydim' diyen Yurdakul, Aydın'ın Arjantin'de benzeri bir yapı kurmaya çalıştığını, 5.5 ay bunun üzerine çalıştıklarını ancak Arjantin'de bürokrasiye takıldıkları için sistemi kuramadıklarını anlattı. Yurdakul dün Maltepe'de yakalanmıştı.

Mehmet Aydın'ın Arjantin'deki sucukları beğenmediğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:

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  • 24 Nisan 2018, Salı 09:54
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