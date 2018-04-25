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Kuzey 'ta 10 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK açıkladı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 08:54
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