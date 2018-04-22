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Bahçeli'den 'den gelen istifalara ilk tepki

MHP Genel Başkanı , 'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı açıklamada "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi

Bu birleşme siyasi bir çürüme halidir
Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir." dedi.

'den bugün yapılan açıklama ile CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçtiği duyurulmuştu.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 17:03
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