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Uçak bakımlı çıktı

Türk heyet, düşen uçağı inceledi. Bakım ve ruhsatında problem olmadığını belirledi. Pilot ve hostesin de alkollü olmadığı öğrenildi

Uçak bakımlı çıktı
Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken 'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk rapor hazırlandı. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları, uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdi. Yapılan testler neticesinde ise uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı. Öte yandan İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibariyle cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı öğrenildi. Bu arada kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz. Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı. Bu duygusal mesaj, binlerce kişi tarafından beğeni aldı.



Kazada hayatını kaybeden , geride minik yavrusu Siena'yı bıraktı. Arkadaşları onu sosyal medyada yayınladıkları mesajla andı.
Barış ŞİMŞEK
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