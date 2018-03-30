Uçak bakımlı çıktı

Dubai'de MinaBaşaran ve 7arkadaşının bekarlığaveda partisi sonrasıTürkiye'ye dönerken İran'da11 Mart'ta düşen özel jetleilgili ilk rapor hazırlandı.Bölgede inceleme yapanKaza Araştırma ve İncelemeKurulu ve Sivil HavacılıkGenel Müdürlüğü uzmanları,uçağın bakım veruhsatında herhangi birsorun tespit edilmediğinibildirdi. Yapılan testlerneticesinde ise uçağın ikincipilotu Melike Kuvvet vehostes Eda Uslu'da alkol vetoksik maddeye rastlanmadı.Öte yandan İran'da 21Mart-1 Nisan tarihleriarası Nevruz bayramıolarak kutlandığındanbölgede çalışmalara araverildiği, 2 Nisan itibariylecenazesi bulunamayanpilot Beril Gebeş'e ilişkinde çalışmaların yenidenbaşlatılacağı öğrenildi.Bu arada kazada hayatınıkaybeden LianaHananel'in kızı Sienaile fotoğrafını paylaşanarkadaşı Hande Gülşen,"Canım Lily'im. Keşkekelimelere sığsa sanaolan özlem ve sevgimiz.Siena bebeğin herzaman kocaman birailesi olacak. Bizdenuzakta olsan daanılarımızla her günseni yaşatıyor olacağız"notunu yazdı. Buduygusal mesaj,binlerce kişitarafından beğeni aldı.
Kazada hayatını kaybeden Liana Hananel, geride minik yavrusu Siena'yı bıraktı. Arkadaşları onu sosyal medyada yayınladıkları mesajla andı.
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