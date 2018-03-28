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  1. Tecavüz iftirasına uğrayan çocuğun ailesi isyan etti

Düşen jette sır kayıp

FARKLI İHTİMALLER KONUŞULUYOR
11 Mart'ta Dubai'den dönerken 'da düşen, özel jetin içindeki 10 kişi hayatını kaybetmişti. ve 10 kişiye ait cenazeler DNA örneklerinden sonra ailelerine teslim edilip, son yolcuklarına uğurlanmışlardı. O yla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye ve farklı senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Mina Başaran'ın babasına ait özel jetin kaptan pilotu 'in naaşına ulaşılamamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Adli Tıp Kurumu, uçakta yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Ailelerinden alınan DNA örnekleri ile eşleştirme yapıldıktan sonra 11 kişiden 10'unun cenazesi teslim edilmişti. Beril Gebeş'in cenazesiyle ilgili farklı ihtimallerin bulunabileceği ifade ediliyor. İşte o ihtimaller;

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 11:13
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