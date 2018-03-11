Özel Türk jeti İran’da düştü!

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.





İran Fars Haber Ajansı uçağın düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.

Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı jetin Başaran Holding'e ait olduğunu açıkladı.







İKİ İŞ JETİ VAR

​İş adamı Hüseyin Başaran'a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran'da düşen Challenger 604'di.



Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.







Başaran Holding yöneticilerinden Mina Başaran'ın düşen uçakta olduğu biliniyordu. Başaran sosyal medya hesabından uçakta çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmıştı.







BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI

Uçağın Hüseyin Başaran'a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.

Mine Başaran'ın kız arkadaşlarıyla Dubai'ye 'bekarlığa veda partisi'ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.



