Erdoğan: "Gereğini yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen kesimleri Taksim'deki Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız.

'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.

İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık.



"Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu"

Marjinaller işi şiddete vardırırlarsa kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız.

Aziz şehitlerimize hiç kimse dil uzatamaz. Bunların ağa babası ana muhalefet partisi CHP'dir.

İttifaklar yavaş yavaş şekilleniyor. Bölücüleri destekleyenlerle ülkenin yanında saf tutanlar her geçen gün ayrışıyor.



Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...'Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da...

Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline

Terörist öğrencilerin üzerine gidiyoruz, kamera çekimlerinden bulup gereğini yapacağız.