AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beyoğlu Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıran terörist öğrencilerle ilgili konuştu. Erdoğan: "Terörist öğrencilerin üzerine gidiyoruz, kamera çekimlerinden bulup gereğini yapacağız." dedi..
Erdoğan: "Gereğini yapacağız"23 Mart 2018, Cuma
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