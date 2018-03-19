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'nde terör propagandası

'nde şehit olan askerlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere, terör seviciler engel oldu.

Boğaziçi Üniversitesinde terör propagandası

Üniversitenin kuzey kampüsünde yaşanan olayda, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için bir grup öğrenci lokum dağıtmak istedi.

TERÖR SEVİCİLER ENGEL OLDU
Lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan 20 kişilik yanlısı öğrenciler tarafından engellendi.



MEHMETÇİK'İ DESTEKLEYEN ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR
Sloganlar atarak masanın etrafında toplanan YPG yanlıları, öğrencilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu.



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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 16:59
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Selim Selim

Üniversitelerde terörist öğrenci istemiyorum. Savcıları, üniversite yönetimini göreve davet ediyorum. Yasal engel varsa yasalar değiştirilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.03.2018 22:02
ohkl ohkl

sıfat yokki Hristiyan ve Yahudi bunlar yüzde yüzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 19.03.2018 17:24
KARTAL KARTAL

ALLAHIM TEZELDEN BELANIZI VERSİN ADİ SEREFSİZ SÜTÜ BOZUKLAR..........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 19.03.2018 17:21
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