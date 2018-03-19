Üniversitenin kuzey kampüsünde yaşanan olayda, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için bir grup öğrenci lokum dağıtmak istedi.





TERÖR SEVİCİLER ENGEL OLDU

Lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan 20 kişilik YPG yanlısı öğrenciler tarafından engellendi.







MEHMETÇİK'İ DESTEKLEYEN ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR

Sloganlar atarak masanın etrafında toplanan YPG yanlıları, öğrencilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu.





