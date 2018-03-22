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'ndeki terör yandaşlarına operasyon

'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıran 5 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki terör yandaşlarına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta 'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıran 17 kişiyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Tespit edilenlerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda Ş.K., Y.N.Ö, A.E., K.S. ve S.S. adlı şüpheliler gözaltına aldı.

Yakalanan 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilirken, tespit edilen ve adreslerinde bulunamayan 12 kişinin arandığı bildirildi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 15:18
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