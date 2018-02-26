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Sanatçılar 'ın nü kutladı

Cumhurbaşkanı sanatçıları kabul etti. Sanatçılar Erdoğan'ın nü kutladı.

Sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı , aralarında , , , , , , , , Kadir Koçdemir, , Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un 'nda kabul etti.

'ın kabulünde sanatçılar, özellikle zeytin dalı harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerimize verdikleri desteği ifade ettiler.

Sanatçılar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nü kutladılar.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 15:57
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