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Genelkurmay Başkanı'ndan sınıra kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Org. , Hatay'da kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır birliklerini denetliyor.

Genelkurmay Başkanından sınıra kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 15:46
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