Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.
Genelkurmay Başkanı'ndan sınıra kritik ziyaret
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hatay'da kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır birliklerini denetliyor.
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