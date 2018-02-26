Erdoğan'a sürpriz hediye

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.

Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, daha sonra tekrar Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle bir vatandaşın da çiçek gönderdiği görüldü. Emra Alaş isimli vatandaş, çiçeği Cumhurbaşkanlığı konutunun korumalarına teslim etti.