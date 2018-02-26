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Erdoğan'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı , Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden ayrıldığı sırada komşuları tarafından kendisine doğum günü pastası ikram edildi.

Erdoğana sürpriz hediye

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.

Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, daha sonra tekrar Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.
Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle bir vatandaşın da çiçek gönderdiği görüldü. Emra Alaş isimli vatandaş, çiçeği Cumhurbaşkanlığı konutunun korumalarına teslim etti.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 15:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

MAŞALLAH,ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN İNŞALLAH...SASĞLIK SIHHAT AFİYET UZUN ÖMÜR VERSİN İNŞALLAH RABBİM....CUMHUR-BAŞKANIMIZA...CANABU HAKKIN BİZE HEDİYESİDİR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.02.2018 15:59
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