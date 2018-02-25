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İyi ki doğdun Başkomutanım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir video paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…#İyikiDoğdunBaşkomutanım" ifadelerine yer verdi.

İyi ki doğdun Başkomutanım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "iyi ki doğdun başkomutan" hashtagi ile doğum günü mesajı yayınladı.



Bakan Albayrak mesajında, "Doğmak... Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır..." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanmış özel bir videoya da paylaşımında yer verdi.
  • 25 Şubat 2018, Pazar 00:46
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