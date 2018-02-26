Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında seferberlik emri olanların 'hazır olmasını' söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışının ardından vatandaş sefer emri olup olmadığını kontrol etti. E-Devlet uygulaması üzerinden saatler içerisinde binlerce sorgulama yapıldı.
Araç sahipleri dikkat! Araç sefer emri nasıl sorgulanır? Aracıma sefer emri var mı?
Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle seferberlik emri olanlara "hazır olun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının ardından binlerce vatandaş e-Devlet'ten sefer emrini sorguladı. Ancak seferberlik emri sadece kişilere değil, araçlara da çıkabiliyor. Peki ama araç sefer emri nereden sorgulanır? Araç sefer emri nasıl sorgulanır? Aracıma sefer emri çıkmış mı? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...
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