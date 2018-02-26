Araç sahipleri dikkat! Araç sefer emri nasıl sorgulanır? Aracıma sefer emri var mı?

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında seferberlik emri olanların 'hazır olmasını' söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışının ardından vatandaş sefer emri olup olmadığını kontrol etti. E-Devlet uygulaması üzerinden saatler içerisinde binlerce sorgulama yapıldı.