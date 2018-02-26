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da Erdoğan coşkusu

'ın nedeniyle da çokça doğum günü mesajı paylaşıldı.

Sosyal medyada Erdoğan coşkusu
Bugün Cumhurbaşkanı 'ın . 64 yaşına basan Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi bugün de sevenleri unutmadı. Saatlerin 24.00'ü geçmesiyle beraber binlerce vatandaş dan Erdoğan'a sevgisini gösterdi. #MilleteHizmetİçinBirÖmür etiketiyle Twitter'dan yapılan paylaşımlar kısa sürede birinci sıraya oturdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;















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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 02:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

nice yillara baskomutanim,.

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cevapla 26.02.2018 08:03
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