Sosyal medyada Erdoğan coşkusu

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. 64 yaşına basan Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi bugün de sevenleri unutmadı. Saatlerin 24.00'ü geçmesiyle beraber binlerce vatandaş sosyal medyadan Erdoğan'a sevgisini gösterdi. #MilleteHizmetİçinBirÖmür etiketiyle Twitter'dan yapılan paylaşımlar kısa sürede birinci sıraya oturdu.
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nice yillara baskomutanim,.
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