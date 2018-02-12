Hürriyet yazarından provokatör Kuytul'a destek

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine destek veren, FETÖ ile paralel biçimde Türkiye'nin sinir uçlarını tahrik edici konuşmalar yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sistematik biçimde haraketler eden provokatör Kuytul'un, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları da ortaya çıkarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumluları hakkında başlatılan soruşturmada, vakfın başkanı Alparslan Kuytul tarafından bir suç örgütü kurulduğu ortaya çıktı. Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan D.D'nin vakfa sürekli geldiği, R.B. adlı tutuklunun da vakıf yurtlarında ders verdiği tespit edildi. Geçen yıl nisan ayında yapılan izinsiz gösteride yer alan bir kişinin de DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı. DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye'ye gelenler, vakfa ait yurtlarda barındırıldı. Söz konusu kişiler, vakfın izinsiz gösteri ve yürüyüşlerinde yer aldı.

Kuytul'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek oluşturacak konuşmalarının yanı sıra Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhindeki propagandası da vakıf ve örgüt üyeleri aracılığıyla internet ortamına aktarıldı. Kuytul'un PKK başta olmak üzere terör örgütlerine destek verdiği de soruşturma sonucu ortaya çıktı.

Soruşturma doğrultusunda "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından da işlem yapıldı.

HÜRRİYET YAZARINDAN DESTEK

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan dünkü yazısında provokatör Alparslan Kuytul'u "masum gösterme" çabasına girerek, darbeci şarlatana destek verdi. "Alparslan Kuytul olmak" başlıklı yazısında, Kuytul'u "İslamcı mağdur" gibi gösteren Hürriyet yazarı, "İslamcı bir iktidarda bir İslamcının tutuklanması, çok sıkıntılı durumdur. İktidar karşıtları susar... 'Ne yani? Şimdi bir İslamcıyı mı savunacağız' diye... İktidar yanlıları zaten susar... 'Aman başımıza bir iş gelmesin' diye... Avrupa, ABD falan susar... 'İslamcıyı da savunacak halimiz yok' diye... Talihsizlik üstü talihsizliktir yani... İslamcı bir iktidarda bir İslamcının tutuklanması..." diye yazdı.

Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki köşesini daha önce de FETÖ'nün çıkarlarına hizmet edecek biçimde kullanmış, iktidarı yıpratmaya dayalı algı operasyonlarından hiç geri durmamıştı.