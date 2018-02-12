Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 16 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.