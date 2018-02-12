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'da 'a büyük darbe

'da düzenlenen operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Ankarada DEAŞa büyük darbe

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü 'a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 16 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 09:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

KAFİR,BOZGUNCU ZALİMLER.

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cevapla 12.02.2018 11:32
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