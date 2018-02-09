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tutuklandı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı 'un da bulunduğu 5'i tutuklandı.

Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli savcılıkta ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından zanlılar, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından, şüphelilerden İ.B. ise ayrıca "müstehcenlik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından zanlılardan ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, İstanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis adliye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 06:55
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Fetö'nün düzenekleri birer birer imha ediliyor ..Kuytul denilen haini gelsin fetö kurtarsın.Bunlar zaten bir yerlerden güç almadan böyle konuşamaz !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 10:19
ihsan ihsan

sen dini kurumsan siyasetle ne alakan var git işine

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 09:19
Ahmet Ahmet

Hemen tek tip kıyafet giydirilip saçı sakalı kesilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 08:39
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