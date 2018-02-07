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Kritik açıklaması! 'Artık Ankara ile...'

Devlet Başkanı 'in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı , Moskova ile Ankara’nın ’le ilgili anlaşmanın genişletilmesi yönünde görüşmeler gerçekleştirdiğini, teknolojik anlamda iş birliği olasılığının konuşulduğunu söyledi.

Kritik S-400 açıklaması! Artık Ankara ile...

''Şimdilik bu silahın () sevkiyatı için görüşmeler gerçekleştiriyoruz, ancak Türk tarafı aktif bir şekilde anlaşmanın geliştirilmesi ve sistemlerin parçalarının topraklarında üretimine geçilmesinden söz ediyor'' ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK'
İlk etapta sistemlerin nakliyesi ve sistemleri kullanacak çok sayıda kişinin eğitilmesi gibi derin bir etkileşimin öngörüldüğünü belirten Kojin ''Sürekli bir iş birliği yapılması söz konusu. Yani ne bir yıllık ne iki yıllık. Uzun bir gelecek için… Artık sözle değil, yapılan işlerle güven sağlandı'' dedi.

'ANLAŞMAYI GENİŞLETMEKLE İLGİLENİYORUZ'
Karşılıklı güvenin temin edilmesinin ile Türkiye ilişkilerindeki zor zamanların tekrar yaşanmayacağına inanmalarını sağladığını vurgulayan Kojin ''Bu nedenle de elbette anlaşmayı genişletmekle ilgileniyoruz. Anlaşma iki taraf için de faydalı. Şimdilerde de projenin teknolojik alanda iş birliği gibi ikinci etabı için görüşmeler sürüyor'' ifadelerini kullandı.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 11:45
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