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Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 kişi 'ye giremedi

'de leri sonucunda, 'nun anahtar listesi delindi.

Kılıçdaroğlunun listesindeki 9 kişi PMye giremedi

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı, büyük bir yarış içinde geçti.

Partililerin koltuk yarışına girdiği kurultay sürecinde, 75 koltuğa 600'ün üzerinde aday çıktı.

DELGEDEN OY ALAMAYAN 9 İSİM
üyeliği leri sonucunda ise büyük bir şok yaşadı.

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı anahtar listeden 9 kişi delegelerden yeterli oyu alamadı: Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut tekin, Ali Rıza Yılmaz , Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, , Celal Çelik ve Fatma Güner.

KADIN KONTENJANINDAN GİRMİŞTİ
Daha önce PM'ye kadın kontenjanından direkt giren Bekaroğlu, delegeden 2. kez oy alamayarak liste dışında kaldı.

LİSTEYİ DELEN İSİMLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler şöyle: (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu (371), (373), (413), (428), (422) ve (344)

SEZGİN TANRIKULU'NA PARTİ İÇİNDE TEPKİ
Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü dönemde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı parti içerisinde de bir tepki oluştu.

SİHA SEZGİN PM'DE YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üyeliği seçimleri için hazırladığı anahtar listede yer alan Tanrıkulu, delegeden destek alamadı.

Terörisleri sevindiren açıklamaların altında imzası bulunan Sezgin Tanrıkulu, Parti Meclisi'ne giremeyen 9 kişi arasında yer aldı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 09:19
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