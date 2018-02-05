Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP 36. Olağan Kurultayı, büyük bir yarış içinde geçti.

Partililerin koltuk yarışına girdiği kurultay sürecinde, 75 koltuğa 600'ün üzerinde aday çıktı.

DELGEDEN OY ALAMAYAN 9 İSİM

PM üyeliği seçimleri sonucunda ise Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı.

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı anahtar listeden 9 kişi delegelerden yeterli oyu alamadı: Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut tekin, Ali Rıza Yılmaz , Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner.

KADIN KONTENJANINDAN GİRMİŞTİ

Daha önce PM'ye kadın kontenjanından direkt giren Bekaroğlu, delegeden 2. kez oy alamayarak liste dışında kaldı.

LİSTEYİ DELEN İSİMLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler şöyle: Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu (371), Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)



SEZGİN TANRIKULU'NA PARTİ İÇİNDE TEPKİ

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü dönemde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı parti içerisinde de bir tepki oluştu.



SİHA SEZGİN PM'DE YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi üyeliği seçimleri için hazırladığı anahtar listede yer alan Tanrıkulu, delegeden destek alamadı.

Terörisleri sevindiren açıklamaların altında imzası bulunan Sezgin Tanrıkulu, Parti Meclisi'ne giremeyen 9 kişi arasında yer aldı.