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'da 'ikinci yarıyıl' trafiği

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte 'da yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 62 olarak kaydedildi.

İstanbulda ikinci yarıyıl trafiği

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte zaman zaman durma noktasına geldi. 'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu 'da yüzde 62 olarak kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurmuştu.

İstanbul'da saat 08:25 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 08:25
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